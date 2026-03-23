منتخبنا الوطني يدشن تدريباته في جدة استعدادًا للقاء مصر الودي

البلاد (جدة)
دشَّن المنتخب السعودي الأول مساء أمس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.
وسيُقام المعسكر في محافظة جدة وجمهورية صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، وسيستضيف “الأخضر” منتخب مصر وديًا يوم 27 مارس، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء أمس حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، طبقّوا خلالها تمارين لياقية، تلاها مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
من ناحية أخرى، لم يشارك اللاعب حسان التمبكتي في الحصة التدريبية، لشعوره بآلامٍ في عضلة الفخذ، حيث أجرى أشعة الرنين المغناطيسي في أحد مستشفيات جدة، وذلك للوقوف على حالة إصابته، كما قرر المدير الفني للمنتخب السعودي استبعاد اللاعب سالم الدوسري من المعسكر الإعدادي، بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي، نظير حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية، لعدم جاهزيته.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته في تمام السابعة من مساء اليوم، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.