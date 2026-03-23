“الكشافة السعودية” تشارك في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية

البلاد (الرياض)
شاركت جمعية الكشافة السعودية اليوم -عبر الاتصال المرئي- في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي، بمشاركة واسعة من الجمعيات الكشفية في الدول العربية.
وأوضح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، مدير الإقليم الكشفي العربي الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم، في كلمة له، أن الحركة الكشفية تُعد من أبرز الحركات الشبابية عالميًا، وتسهم بدور فاعل في خدمة المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى ما تمثله من مدرسة تربوية متكاملة تُعزز القيم، وتوحد الجهود نحو أهداف إنسانية مشتركة.
وبيّن أن يوم الأخوة الكشفية العربية يجسد عمق الروابط بين الكشافة في الوطن العربي، ويعزز مفاهيم التعاون والتكامل، معربًا عن تقديره للقيادات الكشفية، وتطلعه إلى مستقبل أكثر إشراقًا للحركة الكشفية العربية.
وفي الختام عُرض فيلم مرئي استعرض محطات من تاريخ يوم الأخوة الكشفية العربية، بعدها ردد المشاركون الوعد الكشفي، تعبيرًا عن التزامهم بالمبادئ والقيم الكشفية، والعمل على تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز السلام.