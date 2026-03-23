الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح الإسكان الاجتماعي بجيبوتي

واس (جيبوتي)
شارك نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل بن محمد القحطاني، في افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يأتي في إطار العلاقات التنموية الوثيقة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية جيبوتي، ويسهم الصندوق في تمويل المشروع بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار, بحضور فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، ووزيرة الإسكان في جيبوتي أمينة عبدي أدن، ومسؤولين آخرين.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى المعيشة وتأمين الخدمات الأساسية، من خلال بناء وتجهيز 520 وحدة سكنية، تتضمن مرافق اجتماعية وخدمات صحية وترفيهية وتعليمية متعددة، وتأهيل الطرق وشبكات الكهرباء وتوزيع المياه، ما يعزز النمو الاجتماعي لأكثر من 2600 مستفيد ومواطن جيبوتي من ذوي الدخل المحدود.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى المعيشة وتأمين الخدمات الأساسية، من خلال بناء وتجهيز 520 وحدة سكنية، تتضمن مرافق اجتماعية وخدمات صحية وترفيهية وتعليمية متعددة، وتأهيل الطرق وشبكات الكهرباء وتوزيع المياه، ما يعزز النمو الاجتماعي لأكثر من 2600 مستفيد ومواطن جيبوتي من ذوي الدخل المحدود.
يذكر أن العلاقات التنموية الوثيقة تمتد بين الجانبين لأكثر من 45 عامًا؛ إذ أسهم الصندوق السعودي للتنمية خلالها في دعم وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، من خلال التمويل لأكثر من 14 مشروعًا تنمويًا عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة تتجاوز 305 ملايين دولار، إضافة إلى تمويل مشروعات تنموية متعددة من خلال 7 منح مقدمة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق بقيمة حوالي 100 مليون دولار، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في جيبوتي.