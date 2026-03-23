الأخضر B يواصل تدريباته في المعسكر الإعدادي بجدة

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني (B) مساء اليوم الإثنين تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار برنامج الإعداد المتزامن مع المنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو وبحضور وإشراف المدير الفني إيرڤي، طبّقوا خلالها تمارين الإحماء، تلاها مران في مربعات مصغّرة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني (B) مساء يوم غدٍ الثلاثاء تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام.