أبوالغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وبنيته التحتية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والإمعان في استهداف البنية التحتية اللبنانية والجسور، في انتهاك سافر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وخرق واضح للقانون الدولي.
وأوضح الأمين العام في بيان أن أهداف إسرائيل باتت مفضوحة في سعيها لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، واتباعها سياسة ممنهجة لتمزيق الخريطة اللبنانية وتهجير الشعب اللبناني، مشددًا على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها بشكل فوري، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك التنفيذ الكامل وغير المنقوص لقرار مجلس الأمن 1701.
وأعرب الأمين العام عن قلقه من تفاقم حالة الاحتقان في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا دعم الجامعة العربية لجميع الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على السلم الأهلي، والتعامل مع الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها لبنان وما ترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة، بما في ذلك من خلال مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية.
