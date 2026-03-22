نيوكاسل يسقط أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم المغربي الدولي شمس الدين طالبي فريق سندرلاند، إلى الفوز على مضيفه نيوكاسل، 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد انتصارين متتاليين في الدوري، سقط نيوكاسل على الرغم من تقدمه بهدف أنتوني غوردون، إثر خطأ فادح من المدافع لوك أوراين بتمرير كرة إلى المهاجم الألماني نيك فولتماده الذي لعبها ناحية غوردون ليضعها في المرمى (10).

لكن طالبي أدرك التعادل بتسديدة من مسافة قريبة، إثر ركنية وصلت نحو الإيرلندي الشمالي تراي هيوم سددها وتابعها السنغالي حبيب ديارا نحو المرمى، فتصدى لها المدافع دان بيرن وارتدت إلى المغربي الذي تابعها في المرمى (57).

وهذا الهدف الرابع لابن العشرين عاماً في الدوري الإنجليزي، في مباراته الـ23 مع سندرلاند.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، اقتنص الهولندي براين بروبي الفوز للضيوف إثر عرضية من البديل الفرنسي إنزو لو فيه (90)..

تأتي خسارة نيوكاسل بعد الخسارة الفادحة أمام برشلونة الإسباني، 2-7، في إياب من نهائي دوري أبطال أوروبا، كما خروجه من ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا على يد مانشستر سيتي (3-1).