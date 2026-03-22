نجم ليفربول مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير عن اهتمام متزايد من جانب أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع مدافع ليفربول، الفرنسي إبراهيما كوناتي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أورده موقع “Fanaticos”، فإن كوناتي بات ضمن الأسماء المطروحة على طاولة الأندية السعودية، في ظل عدم حسم موقفه من تجديد عقده مع ليفربول، والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله حتى الآن، في وقت يضغط فيه ليفربول من أجل التوصل إلى اتفاق جديد؛ وهو ما قد تستغله الأندية السعودية لبدء مفاوضاتها.

وأضاف أن كوناتي قد يصبح لاعبًا حرًا مع نهاية عقده، حال عدم التوصل لاتفاق مع “الريدز”؛ ما يعزز فرص انتقاله دون مقابل.

وفي المقابل، يحظى المدافع الفرنسي باهتمام نادي ريال مدريد، الذي يضعه ضمن خياراته لتدعيم الخط الخلفي، مع وجود احتمالية لانتقاله إلى الفريق الإسباني حال قرر الرحيل عن ليفربول.

يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة لمستقبل اللاعب خلال الأشهر الأخيرة، مع اقتراب نهاية عقده؛ ما جعله هدفًا لعدة أندية تسعى للاستفادة من وضعه الحالي في سوق الانتقالات.