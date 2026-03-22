مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه

صحيفة البلاد      4 / شوال / 1447 هـ      22 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

حقق فريق مانشستر سيتي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره أرسنال بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها مساء اليوم ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

سجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي أورايلي في الدقيقتين (60) و(64)، ليحسم اللقاء لصالح فريقه ويحصد أولى بطولات الكرة الإنجليزية في الموسم.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.

