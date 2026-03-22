مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه

حقق فريق مانشستر سيتي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره أرسنال بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها مساء اليوم ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.
سجل هدفي اللقاء اللاعب الإنجليزي أورايلي في الدقيقتين (60) و(64)، ليحسم اللقاء لصالح فريقه ويحصد أولى بطولات الكرة الإنجليزية في الموسم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م