خسر ذهابًا وإيابًا.. الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي

ودع فريق الأهلي المصري منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام نظيره فريق الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا.
الأهلي سقط أمام الترجي (2-3) في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليودع البطولة رسميًا بخسارته ذهابًا وإيابًا بنتيجة (2-4).
وكان الأهلي فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول من المباراة وتقدم بهدف عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة العاشرة.
وتواصلت محاولات الأهلي الذي أضاع أكثر من فرصة عن طريق محمود تريزيجيه وأشرف بنشرقي، بفضل تألق حارس الترجي، لينتهي الشوط الأول بالتقدم (1-0).
مع بداية الشوط الثاني، بدى الترجي أكثر شراسة حيث وصل إلى منطقة جزاء الأهلي في أكثر من مناسبة، وبعد دربكة دفاعية، تمكن فلوريان دانهو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 69.
بعدها تحصل الترجي على ركة جزاء عقب عركلة داخل المنطقة من هادي رياض، ليسجل محمد أمين توجاي هدف التقدم في الدقيقة 76.وقضى حمزة الجلاصي على آمال عودة الأهلي في المباراة، بعدما سجل الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 90+4، مؤكدا تأهل فريقه للمربع الذهبي، بفوزه (4-2) ذهابًا وإيابًا، بواقع (1-0) في رادس ثم (3-2) بالقاهرة.
وسيلتقي الترجي مع الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مع الملعب المالي.
