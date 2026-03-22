حسين عبدالغني ضيف شرف حفل سحب قرعة أبطال آسيا للنخبة

البلاد (جدة)

غادر الدولي السعودي الأسبق حسين عبدالغني، جدة صباح اليوم الأحد، متجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، للمشاركة في مراسم قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، في حضور يعكس مكانته الكبيرة في تاريخ الكرة السعودية والآسيوية.

ويُعد عبدالغني أحد أبرز نجوم الكرة السعودية عبر تاريخها، حيث خاض 138 مباراة دولية مع المنتخب، ليحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاركة.

كما توج بلقب كأس آسيا 1996، وقدم مسيرة مميزة على مستوى الأندية مع الأهلي والنصر، إلى جانب مشاركته في 39 مباراة بدوري أبطال آسيا.

وتترقب أندية منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ملامح الطريق نحو اللقب، وذلك عندما تُسحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 25 مارس الجاري، عند الساعة الثالثة مساءً، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

وقبل أقل من شهر على انطلاق المرحلة الختامية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بنظام التجمع، ستحدد القرعة المواجهات بداية من الدور ربع النهائي وحتى النهائي، حيث تُقام جميع المباريات السبع بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص مراسم القرعة، تشهد حضور حسين عبدالغني كضيف شرف، حيث سيساهم في إجراءات سحب المواجهات، وسط ترقب كبير لمعرفة مسار الأندية نحو اللقب القاري.

وفي الدور ربع النهائي، تنتظر الجماهير مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، في ظل غياب التقسيم الجغرافي بين المنطقتين، بعدما تأهلت أربعة أندية من الشرق من دور الـ16 في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما سيتم تحديد ممثلي الغرب الأربعة خلال الشهر المقبل.

وجاء توزيع الأندية وفق نتائج مرحلة الدوري على النحو الآتي:

المنطقة | النادي | نتائج مرحلة الدوري

الغرب | الهلال (السعودية) / السد (قطر) – 1A/3A | الأول (الغرب)

الغرب | الأهلي (السعودية) / الدحيل (قطر) | الثاني (الغرب)

الغرب | تراكتور (إيران) / شباب الأهلي (الإمارات) | الثالث (الغرب)

الغرب | الاتحاد (السعودية) / الوحدة (الإمارات) | الرابع (الغرب)

الشرق | ماتشيدا زيلفيا (اليابان) – 1A/3A | الأول (الشرق)

الشرق | فيسيل كوبي (اليابان) | الثاني (الشرق)

الشرق | بوريرام يونايتد (تايلاند) | الرابع (الشرق)

الشرق | جوهور دار التعظيم (ماليزيا) | السادس (الشرق)

وتنطلق إجراءات القرعة بعملية تحديد النادي الأعلى تصنيفًا على مستوى القارة، من خلال وعاء يضم كرتين تحملان اسم “الغرب” و”الشرق”، حيث ستحدد القرعة الأولى المنطقة التي ستشغل أنديتها المراكز 1A و2A و3B و4B، بينما يتم توزيع أندية المنطقة الأخرى على المراكز 3A و1B و2B و4A، وفقًا لآلية السحب.

وبشأن مواعيد المباريات، تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، على أن تُلعب المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، بينما تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل، فيما تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل.

وفي ختام البطولة، تُقام المباراة النهائية يوم 25 أبريل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث سيتم تتويج بطل القارة، وسط ترقب لجائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.