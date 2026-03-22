ترامب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز

هدد بقصف محطات الطاقة الإيرانية ما لم تُقدِم على فتحه

البلاد (وكالات)

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف محطات الطاقة الإيرانية ما لم تُقدِم طهران على فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

وجاء التهديد في منشور نشره ترامب عبر منصة “تروث سوشال”، حيث قال: إن الولايات المتحدة ستستهدف محطات الطاقة الإيرانية وتدمّرها “بدءًا بأكبرها” في حال استمرار إغلاق المضيق.

وفي المقابل، حذّر الجيش الإيراني من رد واسع النطاق في حال استهداف منشآته الطاقوية.

وقال مقر خاتم الأنبياء، القيادة العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان نقلته وكالة فارس: إن أي هجوم أميركي على البنية التحتية النفطية أو الطاقوية في إيران سيقابله استهداف مباشر لـ”كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام في المنطقة”، من دون توضيح الجهة المقصودة بعبارة “النظام”.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات إضافية من الجهات الأمريكية الرسمية بشأن هذه التصريحات، فيما يأتي التهديد وسط توترات متصاعدة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.