المنتخب الوطني B يفتتح معسكره الإعدادي في جدة

البلاد (جدة)

افتتح المنتخب الوطني (B) مساء اليوم الأحد معسكره الإعدادي في جدة، بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026™، خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس.

ويُقام معسكر المنتخب الوطني (B) في محافظة جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، وذلك بهدف منح الفرصة لجميع اللاعبين، ورفع جاهزيتهم الفنية، وتعزيز قاعدة الاختيارات للمنتخب الوطني الأول.

وعقد المدير الفني المدير الفني إيرڤي رينارد اجتماعًا مع لاعبي المنتخب (B) في وقت يسبق الحصة التدريبية، تم خلاله التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، وشرح الأهداف الرئيسية من إقامة معسكر المنتخب (B)، ودوره في دعم منظومة المنتخب الوطني.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني (B) مساء اليوم الأحد حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، اشتملت على تطبيقهم الحصة على تمارين لياقية وتكتيكية.

ويواصل المنتخب الوطني (B) تدريباته في الخامسة من مساء يوم غدٍ الإثنين، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.