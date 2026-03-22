الكويت: ضبط شخص روّج لمعلومات وأرقام كاذبة ومضللة

البلاد (الكويت)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت شخصًا ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روّج خلاله معلومات وأرقامًا كاذبة زعم فيها ضبط أكثر من ألف شخص، في ادعاءات اعتبرتها الجهات المختصة محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.كما تضمن المقطع مطالبات بالعفو عن متعاطفين مع العدوان الإيراني حيث أتخذت الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.