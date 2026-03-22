الكويت: ضبط شخص روّج لمعلومات وأرقام كاذبة ومضللة
صحيفة البلاد      22 مارس 2026

البلاد (الكويت)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت شخصًا ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، روّج خلاله معلومات وأرقامًا كاذبة زعم فيها ضبط أكثر من ألف شخص، في ادعاءات اعتبرتها الجهات المختصة محاولة لتضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.كما تضمن المقطع مطالبات بالعفو عن متعاطفين مع العدوان الإيراني حيث أتخذت الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذّرة من تداول الشائعات أو نشر أخبار غير صحيحة، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بأمن المجتمع أو بث معلومات مضللة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

