الأخضر السعودي يُدشّن اليوم معسكره في جدة

البلاد (جدة)
ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الأحد في مقر إقامتهم بمحافظة جدة، استعدادًا لانطلاق المعسكر الإعدادي الذي يُقام خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إعداد المنتخب السعودي لكأس العالمFIFA 2026™️.
وسيُقام المعسكر في محافظة جدة وجمهورية صربيا خلال الفترة من ( 22 إلى 31 ) مارس الجاري، وسيستضيف منتخب مصر وديًا يوم 27 مارس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته.
ومن المقرر أن يغادر المنتخب السعودي الأول إلى العاصمة الصربية بلغراد يوم السبت 28 مارس، حيث سيخوض حصتين تدريبيتين قبل مواجهة منتخب صربيا.
ويفتتح المنتخب السعودي مساء اليوم تدريباته بحصة مسائية تُقام على الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وفي إطار البرنامج الفني، يُقام معسكر موازٍ للمنتخب الوطني (B) في محافظة جدة خلال الفترة ذاتها، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول إيرڤي رينارد، وبقيادة مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا الإيطالي لويجي دي بياجو.
يأتي المعسكر ضمن مراحل إعداد المنتخب السعودي للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في كأس العالمFIFA 2026™️.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأول يأتي ضمن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالمFIFA 2026™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.