ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 1.4% في فبراير

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجل خلال شهر فبراير 2026م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.4%، وارتفاع تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 1.5%.

وأوضحت أن الرقم القياسي للقطاع السكني شهد ارتفاعًا على أساس سنوي بلغت نسبته 1.4% نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.7% مقارنة بشهر فبراير 2025م، وارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.8% نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 2.3%، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 3%.

وأشارت إلى أن تكاليف المواد الأساسية شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.3% مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 1.2% وأسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.1%.

ووفق الهيئة، سجّل الرقم القياسي للقطاع غير السكني ارتفاعًا على أساس سنوي بلغت نسبته 1.5% مقارنة بالشهر المناظر له من عام 2025م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 3%، وارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.3% مدفوعًا بارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات مع مشغّل بنسبة 3.2%، وكذلك ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 3%.

كما شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعًا بنسبة 0.2% نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 1.8%، وارتفاع أسعار الأخشاب والنجارة بنسبة 1.1%.

ولفتت الهيئة إلى أن الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر فبراير 2026م ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يناير 2026م، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.1%، وتكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.1%.