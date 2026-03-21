مركز الملك سلمان يوزع مساعداته الإغاثية والعلاجية في عدة دول

البلاد (عدة عواصم)
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (400) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في إقليم ويست راند بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها (2,400) فرد بواقع (400) أسرة، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع “سلة إطعام” في جنوب أفريقيا للعام 2026م.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، (1,703) كراتين تمر في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1,703) أسر، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (100) سلة غذائية في منطقة إيوالي التابعة لمحافظة تجورا بجمهورية جيبوتي، استفاد منها (600) فرد، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع سلة إطعام في جيبوتي للعام 2026م.
وقدّم مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته الطبية لـ(14.336) فردًا خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2026م.
وشملت الخدمات المقدمة عمليات فحص شاملة للكشف عن مرض الكوليرا في مطارات عدن وسيئون والريان، ومنافذ الوديعة والحافية ورازح، مع تسجيل (28) حالة اشتباه.
ويستهدف المشروع المناطق الأكثر تضررًا من الوباء وخفض معدلات الإصابة والحد من انتشار الكوليرا، عبر إجراءات وقائية تشمل إنشاء فرق طبية متخصصة لفحص ومراقبة المسافرين في المنافذ الجوية والبرية، مشتملًا على دعم المرافق الصحية بالإمدادات الطبية الخاصة بعلاج الكوليرا، من محاليل الإرواء الوريدي والفموي، والمضادات الحيوية، والمستلزمات الوقائية ومواد التعقيم، فضلًا عن توسيع السعة السريرية في مراكز علاج الكوليرا لتكون قادرة على استيعاب الحالات المتزايدة.
تأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به المملكة ممثلةً بالمركز في دعم القطاع الصحي اليمني، والحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، حفاظًا على صحة وسلامة الشعب اليمني الشقيق.