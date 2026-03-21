مركز الملك سلمان يوزع مساعداته الإغاثية والعلاجية في عدة دول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، (400) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في إقليم ويست راند بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها (2,400) فرد بواقع (400) أسرة، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع “سلة إطعام” في جنوب أفريقيا للعام 2026م.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، (1,703) كراتين تمر في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها (1,703) أسر، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (100) سلة غذائية في منطقة إيوالي التابعة لمحافظة تجورا بجمهورية جيبوتي، استفاد منها (600) فرد، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع سلة إطعام في جيبوتي للعام 2026م.