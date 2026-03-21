السياسة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جنوب سوريا

صحيفة البلاد      21 مارس 2026

البلاد (دمشق)

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية وعدد من عناصر المشاة توغلت في المنطقة لأكثر من نصف ساعة، مضيفة أن عناصر المشاة توغلوا عبر بوابة تل أبو الغيثار، وتقدموا باتجاه بداية طريق وادي الرقاد ضمن منطقة حوض اليرموك، في حين اتجهت الآليات العسكرية نحو منطقة سيل أبو عمر.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

