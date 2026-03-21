سمو وزير الحرس الوطني يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الوزارة

3 / شوال / 1447 هـ      21 مارس 2026

 

البلاد (الرياض)
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس الجمعة، مركز القيادة الرئيسي بالوزارة، مهنئًا سموه منسوبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر، ثم استمع سموه إلى إيجاز عن مهام وواجبات مركز القيادة الرئيسي.
بعد ذلك، قام سموه بإجراء اتصال مرئي بقادة قوات الحرس الوطني بالحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، ونقل لهم سموه تهاني وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته.
m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

