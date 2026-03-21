رينارد يرسم طريق الأخضر نحو مونديال 2026

البلاد (جدة)

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تنفيذ برنامج إعدادي مبكر استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الحدث العالمي المرتقب.

وتعتمد منظومة إعداد “الأخضر” على تكامل العمل مع الأندية، إلى جانب الاستفادة من التحليل العلمي للبيانات، ومشاركة مختلف الأطراف المعنية؛ بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

معسكر مارس.. بداية المرحلة العملية

يدخل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد معسكرًا إعداديًا خلال فترة التوقف الدولي من 23 إلى 31 مارس الجاري، حيث يقام في كل من جدة وصربيا، ضمن البرنامج الفني المعتمد.

ويخوض “الأخضر” خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب مصر يوم 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، بينما يواجه منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته في العاصمة بلغراد، في اختبارين مهمين لرفع جاهزية اللاعبين.

برنامج مزدوج لتوسيع قاعدة الاختيار

تعكس خطة الجهاز الفني توجهًا واضحًا لتوسيع قاعدة الاختيار، من خلال استدعاء ما يقارب 50 لاعبًا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ وفقاً لما كشفه المدرب رينارد في وقت سابق.

المجموعة الأولى تمثل المنتخب الأول، والمجموعة الثانية يقودها مدرب منتخب تحت 23 عامًا لويجي دي بياجيو مع جهازه الفني.

وستخوض المجموعة الثانية تدريبات ومباراتين وديتين خلال فترة المعسكر، ما يمنح الجهاز الفني فرصة متابعة أكبر عدد ممكن من اللاعبين عن قرب.

وأعلن رينارد قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر مارس.

وضمّت القائمة الأساسية (25) لاعبًا، أسماؤهم على النحو الآتي: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

كما أعلن رينارد عن قائمة اللاعبين لمعسكر موازٍ (B) في محافظة جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هيرفي رينارد، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً.

وضمّت القائمة (25) لاعبًا، أسماؤهم على النحو الآتي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري، فهد الزبيدي.

متابعة دقيقة وتطوير بدني مستمر

يعتمد الجهاز الفني بقيادة رينارد على فريق عمل متخصص لمتابعة الحالة البدنية للاعبين بشكل أسبوعي، بالتنسيق مع الأندية، من خلال وضع برامج فردية تشمل الجوانب البدنية والتغذوية، إضافة إلى دعم اللاعبين بعناصر مساندة تساعدهم على التطور.

وتركز هذه المنظومة على رفع الجاهزية البدنية، مع التأكيد على أهمية المشاركة المستمرة للاعبين مع أنديتهم باعتبارها العامل الأهم في الحفاظ على المستوى الفني.

فرصة للأسماء الجديدة ومفاجآت منتظرة

يمنح هيرفي رينارد وجهازه الفني الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد لإثبات أنفسهم خلال المعسكر، في خطوة تهدف لاكتشاف عناصر قد تمثل إضافة للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر بعد نهاية المعسكر، خاصة مع إمكانية بروز أسماء جديدة قد تدخل حسابات الجهاز الفني قبل الاستحقاق العالمي.

محطة الحسم قبل المونديال

يستعد المنتخب لمرحلة حاسمة تبدأ في 25 مايو المقبل، حيث سيخضع اللاعبون لاختبارات بدنية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدخول في معسكر نهائي يستمر نحو ثلاثة أسابيع، يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

ضربة مؤثرة قبل الاستعدادات

تلقى المنتخب السعودي ضربة قوية قبل المعسكر، بعد تأكد غياب مدافع القادسية وليد الأحمد عن كأس العالم، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تحتاج فترة طويلة للتعافي.

مجموعة قوية وتحديات مبكرة

ويخوض “الأخضر” منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، حيث يستهل مشواره بمواجهة أوروجواي يوم 16 يونيو المقبل.