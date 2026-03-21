رونالدو خارج قائمة البرتغال لمواجهتي المكسيك والولايات المتحدة استعدادًا لكأس العالم

ويأتي غياب “الدون” عن التشكيلة البرتغالية بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه النصر السعودي أمام الفتح في الدوري المحلي، بتاريخ 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد رونالدو عن الملاعب وسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد للخضوع لبرنامج إعادة تأهيل وعلاج مكثف تحت إشراف فريق طبي متخصص.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض غمار مونديال 2026، الذي ستستضيفه الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وتقع البرتغال ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب كل من كولومبيا وأوزبكستان، على أن يحسم المقعد الرابع في المجموعة عبر مباراة فاصلة، قد يتأهل عبرها أحد المنتخبات التالية: كاليدونيا الجديدة، جامايكا، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي ما يلي منتخب البرتغال لخوض المباراتين:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتينغ).

خط الدفاع: ماتيوش نونييش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، أنتونيو سيلفا و توماس أراوخو (بنفيكا).

خط الوسط: روبن نيفيش (الهلال السعودي)، سامو كوستا (ريال مايوركا الإسباني)، ماتيوش فيرنانديش (وست هام الإنجليزي)، جواو نيفيش وفيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد).

الهجوم: ورودريغو مورا (بورتو)، ريكاردو هورتا (براغا)، بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ لشبونة)، جواو فيليكس (النصر السعودي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي)، غونسالو غيديش (ريال سوسييداد الإسباني) وغونسالو راموش (باريس سان جرمان).