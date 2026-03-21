رسميا.. موريتانيا تواجه الأرجنتين بدلًا من إسبانيا بعد إلغاء كأس فيناليسيما

وأكد الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب الأول سيواجه نظيره الموريتاني يوم 27 مارس الجاري ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال بيان الاتحاد الأرجنتيني: “يبدأ منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني في توديع جماهيره قبل التوجه للدفاع عن لقبه في كأس العالم”.

وأضاف: “ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره موريتانيا وديًا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب “لا بومبونيرا” ضمن فترة التوقف الدولي”.

وسيتم الإعلان عن أسعار التذاكر اليوم السبت على أن تطرح للبيع بداية من يوم الإثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض رفاق النجم ليونيل ميسي مواجهة ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس ضد نظيره منتخب غواتيمالا.

وكان من المقرر أن تجمع الـ”فيناليسيما” بين المنتخب الإسباني بطل أوروبا ونظيره الأرجنتيني بطل كوبا أميركا في 27 الشهر الحالي في الدوحة قبل إلغاء جميع الفعاليات بسبب تداعيات الحرب على إيران.

واضطر لاحقا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” لإلغاء الفيناليسيما لعدم التوصل إلى اتفاق مع اتحاد أميركا الجنوبية والاتحاد الأرجنتيني لتحديد مكان بديل عن قطر أو إيجاد موعد جديد لهذه المواجهة.