السياسة

رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

صحيفة البلاد

البلاد (مكة المكرمة)

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اعتداء القوات الإسرائيلية، على بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية.
وفي بيان للأمانة العامة، ندّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الاعتداء المنتهك للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية 1974م لفض الاشتباك، مجددًا التأكيد للتضامن الكامل مع سوريا وشعبها، تجاه كلّ ما ينتهك سيادتها ويهدّد أمنها واستقرارها.

m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

