رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنوب سوريا

أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة، اعتداء القوات الإسرائيلية، على بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية.
وفي بيان للأمانة العامة، ندّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الاعتداء المنتهك للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية 1974م لفض الاشتباك، مجددًا التأكيد للتضامن الكامل مع سوريا وشعبها، تجاه كلّ ما ينتهك سيادتها ويهدّد أمنها واستقرارها.
