” ترميم للتنمية ” تنهي تأهيل وتأثيث منازل الأسر المتعففة لتكتمل فرحتهم بالعيد

البلاد (الرياض)

أعلنت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة عن إغلاق حملة “كيف حالهم 4” بعد تحقيقها كافة المستهدفات المرسومة بنجاح باهر يعكس حجم التكاتف المجتمعي. وتوجت هذه الرحلة الإنسانية المثمرة بضمان عودة الأسر المستفيدة إلى منازلها بحلة جديدة بالكامل، لتتمكن من قضاء أيام العيد في بيئة سكنية آمنة ومستقرة تلبي تطلعاتهم وتدخل الفرحة على قلوبهم.

وتجاوزت جهود المبادرة مجرد البناء المادي لتشمل إعادة الطمأنينة إلى المستفيدين عبر تنفيذ أعمال التأهيل والتأثيث وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة. وأسهمت هذه الخطوات التطويرية الشاملة في خلق واقع معيشي مختلف يحفظ كرامة الأسر، ويضمن استدامة جودة الحياة داخل تلك المساكن بعد ترميمها بعناية فائقة لتكون جاهزة تماماً لاستقبال ساكنيها.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله آل دربه أن هذا الإنجاز يمثل قصة نجاح مشتركة صُنعت بأيادي الداعمين والشركاء والكوادر التطوعية الذين قدموا عطاءات سخية أثمرت عن هذا الأثر الملموس. ورفع خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في رسم البهجة، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع ويجعل هذه الجهود الخيرة في موازين حسناتهم.

ومثلت مسيرة الحملة منذ انطلاقتها وحتى إعلان اكتمالها نموذجاً فريداً في العمل الخيري المتكامل الذي يتجاوز سد الاحتياج الآني إلى صناعة قصص أمل متجددة ومستدامة. وبرهنت هذه الاستجابة المجتمعية الواسعة على عمق قيم التكافل والعطاء المتأصلة، مما يمهد الطريق لمزيد من المبادرات التنموية التي تلامس احتياجات الفئات الأشد حاجة بفعالية واقتدار.