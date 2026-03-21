الندوة العالمية: برقيات دولية تدين الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي

البلاد (الرياض)
أعربت الندوة العالمية للشباب الإسلامي عن تقديرها للبرقيات والرسائل التي تلقتها من المؤسسات والهيئات الإسلامية والجمعيات الأعضاء في مختلف دول العالم، وعدد من مكاتبها في الخارج، وأكدت فيها إدانتها الشديدة للتصرفات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
كما أكدت تضامنها مع المملكة ودول الخليج في مواجهة هذه الاعتداءات، مشددةً على أن ما تقوم به إيران يُعد انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف الدولية.
وأشارت الندوة إلى أن هذا التفاعل الدولي الواسع يعكس وحدة الصف الإسلامي، وحرص المؤسسات الإسلامية حول العالم على رفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن أو المساس بمكانة المملكة العربية السعودية التي تحتضن الحرمين الشريفين، وتمثل قلب العالم الإسلامي، مجددةً دعوتها إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ويصون مقدرات شعوبها.
وثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المواقف الأخوية الصادقة التي عبرت عنها المكاتب والجمعيات الأعضاء، مؤكدةً أن هذا التكاتف يؤكد وحدة الأمة في مواجهة التحديات، ويعزز العمل على تكثيف جهود حفظ الأمن والاستقرار.
وثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المواقف الأخوية الصادقة التي عبرت عنها المكاتب والجمعيات الأعضاء، مؤكدةً أن هذا التكاتف يؤكد وحدة الأمة في مواجهة التحديات، ويعزز العمل على تكثيف جهود حفظ الأمن والاستقرار.