المياه الوطنية: وزعنا نحو 41 مليون م3 من المياه في الحرمين الشريفين خلال رمضان 1447

البلاد (جدة)

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توزيع نحو (41) مليون متر مكعب من المياه في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وبمتابعة ومراقبة ذكية أسهمت في تقديم أرقى الخدمات للسكان والزوار وضيوف الرحمن.

وذكرت الشركة أنها تمكنت خلال الموسم من توزيع أكثر من (22) مليون متر مكعب يومياً في شبكات المياه بمكة المكرمة، وأكثر من (18.9) مليون متر مكعب إلى المدينة المنورة، وتوزيع مستمر على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، علاوة على تجهيز القوى البشرية العاملة وفرق التشغيل والصيانة المجهزة بالمعدات والآليات الحديثة لمباشرة جميع الأعمال الميدانية وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى جاهزية محطات التعبئة “الأشياب” لضمان استمرار الإمداد المائي خلال شهر رمضان.

وأوضحت الشركة أنها أكملت تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم رمضان 1447هـ، وذلك بعد- توفيق الله- ونتاجًا للتخطيط والاستعداد المبكر والمتابعة المستمرة، وبكوادرها البشرية المؤهلة التي تجاوز عددها (2700) موظف عملوا على تقديم الخدمات من خلال مراكز التشغيل والصيانة المنتشرة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة على مدار الساعة، وباستخدام أحدث المعدات والآليات والتقنيات المتقدمة التي أسهمت في نجاح تنفيذ الخطط التشغيلية، وتلبية طلبات العملاء في المدينتين خلال الشهر الفضيل.

وحرصت الشركة خلال تنفيذ خطتها التشغيلية على معالجة مياه الصرف الصحي، حيث عالجت أكثر من (29.7) مليون متر مكعب من المياه؛ منها (19.7) مليون متر مكعب بمكة و (10) ملايين بالمدينة المنورة، وذلك عبر محطات المعالجة البيئية المجهزة بأحدث التقنيات طبقاً للمعايير القياسية ، إلى جانب تكثيف الجهود والأعمال لضمان جودة المياه المقدمة التي تعد جزءًا مهمًا من المنظومة التشغيلية خلال موسم رمضان ، حيث تمكنت المختبرات المركزية من جمع العينات و إجراء أكثر من (54.9) ألف فحص مخبري بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، طوال شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من جودة المياه المقدمة ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.