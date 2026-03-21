الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 3 صواريخ باليستية و8 طائرات مسيرة

واس (أبوظبي)
أُعلن في الإمارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع 3 صواريخ باليستية، و8 طائرات مسيرة قادمة من إيران.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 341 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1748 طائرة مسيرة.
وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين, وإصابة 160 من جنسيات مختلفة تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.
وتؤكد وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة الأمن، بما يضمن صون سيادة وأمن واستقرار البلاد ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
