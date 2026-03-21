” التعاون الإسلامي” تُدين اعتداءات إسرائيل على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات؛ الاعتداء السافر الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية.
وعبرت الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لتمادي قوات الاحتلال في انتهاكاتها لسيادة سوريا وأراضيها، ومحاولة زعزعة أمنها، واستقرارها، وتقويض جهود إحلال الأمن، والاستقرار في المنطقة، محملة قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات.
وأكدت الأمانة العامة مجددًا وقوف المنظمة وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية، مطالبة المجتمع الدولي إلى التحرك لتنفيذ القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة؛ بما يضمن احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدتها، وأمنها، واستقرارها.
