الأمين العام للجامعة العربية يدين الاعتداء الإسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية جنوب سوريا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وزعزعة استقرارها وسلمها الأهلي، ومخالفة للمواثيق الدولية.
وقال أبو الغيط في بيان اليوم:” إن هذه السياسة الممنهجة من الجانب الإسرائيلي لا تشكل انتهاكًا سافرًا لسيادة سوريا فحسب، بل تهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى مواجهات لا تخدم سوى المصلحة الإسرائيلية في تأجيج الصراعات وإذكاء الحروب والمواجهات الداخلية، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين”.
وأشار إلى ما تتضمنه قرارات مجلس الجامعة في هذا الصدد، من مطالبة مجلس الأمن بالقيام بدوره لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية ووقف توغلاتها في الداخل السوري في انتهاك واضح لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وردع هذا السلوك العدواني، وحملها على الانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرًا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م