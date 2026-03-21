الأربعاء.. سحب قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة

تترقب الأندية الثمانية المتأهلة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة جدة 2026، التعرف على مسارها نحو اللقب، من خلال مراسم سحب القرعة المقرر إقامتها يوم الأربعاء 25 مارس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

وقبل أقل من شهر على انطلاق المرحلة الختامية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بنظام التجمع، ستحدد القرعة المواجهات بداية من الدور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، حيث تُقام جميع المباريات السبع بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل في جدة بالسعودية.

وفي الدور ربع النهائي، تترقب الجماهير مواجهات قوية بين أندية الشرق والغرب، في ظل غياب التقسيم الجغرافي بين المنطقتين، بعدما حسمت أربعة أندية من الشرق تأهلها من دور الـ16 في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما سيتم تحديد ممثلي الغرب الأربعة خلال الشهر المقبل.

وعلى مستوى الأندية، يواصل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني رحلته القارية المميزة في أول مشاركة له بعد بلوغه هذا الدور، في حين يسجل نادي جوهور دار التعظيم الماليزي ظهوره الأول في الدور ربع النهائي.

وفيما يخص مراسم القرعة، تشهد حضور النجم السعودي السابق حسين عبدالغني كضيف شرف، حيث سيشارك في إجراءات السحب، بعدما خاض 138 مباراة دولية مع منتخب السعودية، ليحتل المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاركة، كما تُوج بلقب كأس آسيا 1996، ومثل على مستوى الأندية كلًا من الأهلي والنصر، وشارك في 39 مباراة بدوري أبطال آسيا.

ومن ناحية نظام القرعة، سيتم توزيع الأندية الثمانية على المراكز (1A-4A و1B-4B) ضمن مسار النهائيات، بما يضمن إقامة أربع مواجهات بين أندية الشرق والغرب.

كما سيتم تقسيم الفرق إلى مستويين بحسب المنطقة، مع تحديد النادي الأعلى تصنيفًا في كل مستوى استنادًا إلى نتائجه في مرحلة الدوري، وفي ظل عدم اكتمال ممثلي الغرب حتى الآن، سيتم تخصيص أماكن مؤقتة لها، على أن يتم اعتماد التصنيف وفقًا لنتائج النادي الأعلى تصنيفًا في كل مواجهة، بينما يتصدر إف سي ماتشيدا زيلفيا تصنيف أندية الشرق.

وجاء توزيع الأندية وفق نتائج مرحلة الدوري على النحو الآتي:

المنطقة | النادي | نتائج مرحلة الدوري

الغرب | الهلال (السعودية) / السد (قطر) – 1A/3A | الأول (الغرب)

الغرب | الأهلي (السعودية) / الدحيل (قطر) | الثاني (الغرب)

الغرب | تراكتور (إيران) / شباب الأهلي (الإمارات) | الثالث (الغرب)

الغرب | الاتحاد (السعودية) / الوحدة (الإمارات) | الرابع (الغرب)

الشرق | ماتشيدا زيلفيا (اليابان) – 1A/3A | الأول (الشرق)

الشرق | فيسيل كوبي (اليابان) | الثاني (الشرق)

الشرق | بوريرام يونايتد (تايلاند) | الرابع (الشرق)

الشرق | جوهور دار التعظيم (ماليزيا) | السادس (الشرق)

وتنطلق إجراءات السحب بعملية تحديد النادي الأعلى تصنيفًا على مستوى القارة، من خلال وعاء يضم كرتين تحملان اسم “الغرب” و”الشرق”، حيث ستحدد القرعة الأولى المنطقة التي ستشغل أنديتها المراكز 1A و2A و3B و4B، فيما يتم توزيع أندية المنطقة الأخرى على المراكز 3A و1B و2B و4A، وفقًا لآلية السحب.

وبشأن مواعيد المباريات، تُقام المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، على أن تُلعب المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل، بينما تُقام المباراة الرابعة يوم 18 أبريل، فيما تُلعب مباراتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل.

وفي ختام البطولة، تُقام المباراة النهائية يوم 25 أبريل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث سيتم تتويج بطل القارة، وسط ترقب لجائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.