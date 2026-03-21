أمين مجلس التعاون يدين الاعتداء الإسرائيلي الغادر على البنية التحتية العسكرية السورية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وأشار الأمين العام، إلى أن هذا الاعتداء الإسرائيلي لا يقتصر على استهداف الأراضي السورية فحسب، بل يمتد تأثيره ليقوض دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مشددًا على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
