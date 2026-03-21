أمانة الشرقية تُثري أجواء عيد الفطر بفعاليات متنوعة في الدمام

البلاد (الدمام)

تطلق أمانة المنطقة الشرقية اليوم، حزمة من الفعاليات المتنوعة احتفاء بعيد الفطر المبارك 1447هـ، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتهيئة مواقع ترفيهية تعكس أجواء العيد وتمنح الأهالي والزوار تجربة مختلفة، حيث تبدأ الفعاليات في الرابعة عصرًا خلال يومي 22 و 23 من شهر مارس الجاري، وسط أجواء احتفالية مهيأة لاستقبال الجميع.

وتتركز الفعاليات في منتزة الملك عبدالله بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام، التي تتحول خلال أيام العيد إلى مساحة مفتوحة نابضة بالحركة، من خلال مجموعة من الأنشطة المصاحبة التي تجمع بين الترفيه والموروث، حيث تُقام العرضة السعودية والفنون الشعبية وسط تفاعل الزوار، إلى جانب الألعاب الكرنفالية التي تستقطب العائلات، وأركان الأطفال التي تشهد حضورا لافتا، فيما تضيف الهدايا والمسابقات طابع مرح يعزز من مشاركة الجميع. كما تحضر “الليلة السامرية” كأحد أبرز الفعاليات، لتقدم مزيج من الفنون التقليدية في أجواء ليلية تعكس روح العيد.

وفي حديقة النزهة بحي البديع، تتجه الفعاليات إلى طابع يناسب العائلات، حيث تُقام عروض الفلكلور الشعبي إلى جانب مسابقات الأطفال، في مشهد تتداخل فيه الأجواء الترفيهية مع روح المشاركة، كما تشمل الفعاليات توزيع الهدايا والتوزيعات، وتوفير ركن للتصوير يتيح للزوار توثيق لحظاتهم، إضافة إلى ركن الضيافة الذي يعكس كرم الاستقبال في هذه المناسبة.

وتماشيا مع التوزيع المتنوع للفعاليات حيث خصصت الواجهة البحرية للأنشطة الحيوية المفتوحة التي تستوعب أعدادا كبيرة من الزوار، فيما خُصصت حديقة النزهة للفعاليات العائلية التي تركز على التفاعل والراحة، بما يتيح لكل زائر اختيار التجربة التي تناسبه.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الأمانة في استثمار المساحات العامة وتحويلها إلى وجهات جاذبة خلال المواسم، بما يدعم الحراك الترفيهي في المنطقة، ويعزز من حضور الفعاليات المجتمعية، في وقت يزداد فيه الإقبال على مثل هذه الوجهات خلال أيام العيد.

وذكر مدير عام الادارة العامة للعلاقات رئيس لجنة الفعاليات والمناسبات، فالح بن راجس الدوسري، إقامة هذه الفعاليات تجسد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز-حفظهما الله- ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك سعيا إلى تقديم تجربة متكاملة من خلال هذه البرامج لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز الروابط الاجتماعية وإيجاد بيئة حضرية تحتضن مختلف الفئات، في صورة تعكس بهجة العيد وتفاصيله في مدن المنطقة الشرقية.