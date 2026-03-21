“أمانة الرياض” تشارك أهالي العاصمة وزوارها احتفالات العيد عبر 77 حوامة في مختلف أنحاء المدينة

شاركت أمانة منطقة الرياض أهالي العاصمة وزوارها احتفالات عيد الفطر، من خلال تنفيذ 77 فعالية “حوامة” في عدد من أحياء المدينة، ضمن احتفالات عيد الرياض التي تعزز الأجواء الاحتفالية في مختلف أنحاء العاصمة.
وجاءت الحوامات في الحدائق وساحات المساجد وشوارع الأحياء، بمشاركة جهات غير ربحية وسكان الأحياء، وأسهمت في إدخال البهجة لدى الأطفال، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وإيجاد أجواء احتفالية تُبرز روح العيد، إلى جانب دعم حضور المبادرات المجتمعية في مختلف المواقع.
وتُجسد هذه الفعاليات دور الأمانة في تمكين المنظمات غير الربحية وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المجتمعية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب “مدينتي” كشريك تنفيذي في تنظيم المبادرات، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الترابط الاجتماعي بين السكان داخل الأحياء.
تأتي هذه الجهود امتدادًا لدور أمانة منطقة الرياض في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وبناء الشراكات الفاعلة، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في الارتقاء بالرياض من خلال تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتوفير خدمات عالية الجودة وبناء شراكات فعالة نحو مجتمع نابض بالحياة.