أكواريبيا مدينة القدية تفتح أبوابها لمرحلة التشغيل التجريبي

البلاد (الرياض)
استقبلت أكواريبيا أكبر متنزه ألعاب مائية في منطقة الشرق الأوسط والأول من نوعه في المملكة، مجموعة مختارة من الضيوف ضمن مرحلة التشغيل التجريبي التي بدأت في 20 مارس الجاري، في خطوة تمثل محطة مهمة على طريق الافتتاح الرسمي القريب؛ حيث تمنح هذه المرحلة الزوار فرصة حصرية لاكتشاف هذه الوجهة العالمية للمرة الأولى، وتجربة ما تقدمه من مفاهيم ترفيهية مبتكرة.
وسيعمل متنزه أكواريبيا خلال فترة التشغيل التجريبي، بكامل طاقته التشغيلية وستكون جميع الألعاب متاحة، مع إدارة متكاملة لتجربة الانتظار وتشغيل جميع المرافق والخدمات؛ بما يتيح تقديم تجربة شاملة تعكس جاهزية الوجهة قبل افتتاحها الرسمي.
وسيحظى زوار Six Flags مدينة القدية خلال عطلة عيد الفطر بفرصة الدخول تلقائيًا في سحب خاص للفوز بتذاكر حضور المعاينة الحصرية لأكواريبيا، دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو رسوم إضافية، بمجرد زيارة المتنزه خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس.
وسيحصل الفائزون على فرصة استثنائية للدخول إلى أكواريبيا قبل افتتاحها للجمهور، في تجربة حصرية تضعهم ضمن أوائل من يستكشفون واحدًا من أبرز المتنزهات المائية على مستوى العالم.
ويمثل التشغيل التجريبي لأكواريبيا محطة مفصلية في مسيرة تطوير مدينة القدية، حيث تُكمل مع Six Flags مدينة القدية التي استقبلت أولى زوارها في ديسمبر 2025 منظومة الترفيه الأشمل التي تشكل القلب الترفيهي للمدينة.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن موعد الافتتاح الرسمي وتفاصيل التذاكر بشكل كامل، وعند طرحها، سيتمكن الزوار من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من التجارب المصممة بعناية، تشمل:
– تذاكر دخول ليوم واحد: بأسعار مخصصة للبالغين والأطفال للاستمتاع بتجربة أكواريبيا الكاملة.
– باقات ركوب الأمواج: توفر أولوية الوصول وتجارب مخصصة في مناطق الأمواج والتزلج المائية.
– تجارب الكابانا الفاخرة: باقات يومية مميزة تشمل حجز كابانا خاصة، وخدمة مخصصة، وإمكانية الدخول إلى مناطق حصرية.
– باقة الترفيه المزدوجة: تذاكر مشتركة تجمع بين أكواريبيا وSix Flags مدينة القدية لتجربة متكاملة خلال يوم واحد.
وتقدم أكواريبيا في مدينة القدية مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية التي تلبي مختلف اهتمامات الزوار، بدءًا من الألعاب المائية ذات الأرقام القياسية والمنزلقات عالية السرعة، وصولًا إلى أحواض الأمواج الواسعة والمناطق المخصصة للعائلات.
كما تتيح الوجهة للضيوف الاستمتاع بتجارب مائية غامرة وبيئات ترفيهية فريدة لا مثيل لها في المملكة، إلى جانب 24 منفذًا متنوعًا للمأكولات والمشروبات؛ مما يجعلها وجهة متكاملة لقضاء يوم حافل بالأنشطة والاسترخاء واستكشاف النكهات العالمية.
وللاطلاع على آخر المستجدات حول طرح التذاكر وموعد الافتتاح الرسمي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني AquarabiaQiddiyaCity.com ومتابعة حسابات أكواريبيا الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
