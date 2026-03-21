أجواء العيد تنبض بالحياة في بروميناد واجهة جدة البحرية

صحيفة البلاد      3 / شوال / 1447 هـ      21 مارس 2026

 

البلاد (جدة)

شهدت فعاليات العيد في بروميناد واجهة جدة البحرية، حضورًا لافتًا من الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بأجواء مليئة بالحيوية والتنوع، حيث امتزجت الأنشطة التفاعلية بين الألعاب الشعبية والأهازيج التراثية والأسواق القديمة في لوحة نابضة بالحياة.

وتفاعل الحضور مع البرامج المقدمة في الحارات والشوارع، التي صُممت بعناية داخل “بروميناد جدة” لتعكس روح وأصالة أبرز معالم المدينة القديمة، وأسهمت مشاركة الشباب والفتيات بملابسهم التقليدية في إضفاء لمسة تراثية أصيلة، عززت من جمالية المشهد.


وشملت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة، من بينها ألعاب مخصصة للأطفال، ومسابقات وبرامج ثقافية تفاعلية، إضافة إلى عروض مميزة من المطاعم والمقاهي، وخيارات متعددة من وسائل الترفيه، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والأصالة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

