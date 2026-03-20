(25) لاعبًا في قائمة الأخضر لمعسكره الإعدادي تحضيرًا لكأس العالم 2026

البلاد (الرياض)
أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إيرڤي رينارد، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالمFIFA 2026.
وضمّت القائمة (25) لاعبًا هم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.
وسيُقام المعسكر في محافظة جدة، وجمهورية صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، حيث سيستضيف “الأخضر” منتخب مصر وديًا يوم 27 مارس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته في بلغراد.
وفي إطار البرنامج الفني ذاته، تقرر إقامة معسكر موازٍ للمنتخب الوطني (B) في محافظة جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب، إيرڤي رينارد، وبقيادة مدرب المنتخب تحت (23) عامًا، الإيطالي لويجي دي بياجو.
وضمّت القائمة (25) لاعبًا، وهم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري، فهد الزبيدي.
وتعدّ إقامة معسكر للمنتخب (B) امتدادًا لمراحل إعداد المنتخب للمونديال، بهدف الوقوف على مستويات جميع اللاعبين من قرب وتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين ومنحهم الفرصة للدخول ضمن خيارات الجهاز الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأول يأتي ضمن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالمFIFA 2026™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.