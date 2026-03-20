مفتي عام المملكة يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر ويثمن جهود المملكة في خدمة المعتمرين

رفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما هنأ سماحته الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي والأمة الإسلامية جميعًا بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وسائر عملهم الصالح.
وأشاد سماحته بنجاح موسم العمرة في هذا الشهر الكريم، في أجواء إيمانية، وخدمة عظيمة للمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين، بفضل الله ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويسدد خطاه ويبارك في جهوده ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يوفق سمو ولي العهد ويبارك في جهوده وأعماله، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات إنه ولي ذلك والقادر عليه
