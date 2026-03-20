“كدانة”: أكثر من ٧ ملايين مستفيد من خدمات النقل و19 ألف للوجهات النوعية خلال رمضان

قدّمت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والإنسانية والثقافية خلال شهر رمضان، أسهمت في خدمة المعتمرين والزوار وأهالي مكة المكرمة، وإثراء تجربتهم، بما يتماشى مع مستهدفات جودة الحياة وتعزيز حيوية المشاعر المقدسة على مدار العام.
وشغّلت كدانة محطة كدانة لنقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام على مدار الساعة، بوصفها مركزًا متكاملًا للنقل والخدمات، واستفاد من خدماتها أكثر من (7,163,415) مستفيدًا، فيما نفّذت (260) حافلة ما يزيد على (133,700) رحلة ترددية، ضمن منظومة تشغيلية عالية الكفاءة، مدعومة بخدمات مساندة تلبي احتياجات القاصدين وتسهّل تنقلاتهم بانسيابية.
وشهدت محطة كدانة تنفيذ عدد من البرامج الداعمة، واستفاد (558,541) مستفيدًا من وجبات الإفطار التي قدمتها جمعية حفاوة، فيما قدّم وقف البيت الحرام (4,750) وجبة إفطار في مسار كدانة، إلى جانب تجهيز عدد من المصليات بالتعاون مع جمعية مناسك، في صورة تعكس تكامل الجهود المجتمعية لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الإيمانية خلال الشهر الفضيل.
كما فعّلت كدانة عددًا من وجهاتها النوعية، شملت مسار كدانة، وخاصرة عين زبيدة، ومعرض منشأة الجمرات، عبر برامج ثقافية وترفيهية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات، وبلغ إجمالي عدد الزوار أكثر من (19,000) زائر، في إطار جهودها لإحياء المواقع وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية.
ويُعد مسار كدانة وجهة متكاملة تتيح للزوار تجربة المشي والاستراحة ضمن بيئة مهيأة، فيما يقدّم معرض منشأة الجمرات محتوى تفاعليًا يعرّف بتاريخ المنشأة وشعيرة رمي الجمرات، في حين تستقبل خاصرة عين زبيدة زوارها بفعاليات وتجارب تسهم في إحياء المكان وتعزيز حضوره الثقافي.
وتؤكد هذه الجهود توجه شركة كدانة نحو تطوير المشاعر المقدسة وتحويلها إلى وجهات حيوية متكاملة، عبر تقديم خدمات تشغيلية متقدمة وتجارب نوعية تثري رحلة الزوار والقاصدين، وتسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة مكة المكرمة وجهةً عالميةً على مدار العام.