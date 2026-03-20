قطر تسلم رسالة رسمية لمنظمة “إيكاو” بشأن الأوضاع الجوية في ظل الاعتداءات الإيرانية

واس (أوتاوا)
سلمت دولة قطر، اليوم رسالة رسمية لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) توشيوكي أنوما، تناولت الوضع الراهن لحركة الطيران، والمسارات الجوية في ظل الاعتداءات الإيرانية والتطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت قطر عبر رسالتها -وفق وكالة الأنباء القطرية- أهمية الإسراع في إعادة فتح المطارات نظرًا لمكانة المنطقة كمركز عبور عالمي، ودورها كمحور رئيس في قطاع النقل الجوي الدولي، موضحة أن الاعتداءات الإيرانية تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة ولأحكام اتفاقية “شيكاغو” للطيران المدني الدولي.
وأشارت إلى التأثيرات الناجمة عن إغلاق المجال الجوي، وما ترتب عليه من اضطراب في حركة السفر، والشحن الجوي عبر دولة قطر، متضمنة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتعامل مع المسافرين المتأثرين بتعطل رحلاتهم، بما في ذلك تنظيم رحلات الإخلاء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
سلمت دولة قطر، اليوم رسالة رسمية لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) توشيوكي أنوما، تناولت الوضع الراهن لحركة الطيران، والمسارات الجوية في ظل الاعتداءات الإيرانية والتطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت قطر عبر رسالتها -وفق وكالة الأنباء القطرية- أهمية الإسراع في إعادة فتح المطارات نظرًا لمكانة المنطقة كمركز عبور عالمي، ودورها كمحور رئيس في قطاع النقل الجوي الدولي، موضحة أن الاعتداءات الإيرانية تُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة ولأحكام اتفاقية “شيكاغو” للطيران المدني الدولي.
وأشارت إلى التأثيرات الناجمة عن إغلاق المجال الجوي، وما ترتب عليه من اضطراب في حركة السفر، والشحن الجوي عبر دولة قطر، متضمنة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للتعامل مع المسافرين المتأثرين بتعطل رحلاتهم، بما في ذلك تنظيم رحلات الإخلاء وتوفير الخدمات اللازمة لهم.