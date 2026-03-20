قادة الاتحاد الأوروبي يتضامنون مع دول الخليج المتضررة من الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

واس (بروكسل)
أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضررة من الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة والمياه في المنطقة، مؤكدين ضرورة أن توقف إيران فورًا الضربات العسكرية وتحترم سيادة الدول وسلامة أراضيها.
ودعا قادة دول الاتحاد الأوروبي -عبر البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم في بروكسل أمس- إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه في المنطقة، محذرين من تداعيات الحرب الحالية على أمن المنطقة والاستقرار العالمي.
وأكّد المجلس الأوروبي أن التطورات في المنطقة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، داعيًا إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والالتزام الكامل بالقانون الدولي.
وأكّد البيان ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أهمية وقف الهجمات على منشآت الطاقة والمياه لما لها من آثار واسعة على الاستقرار الاقتصادي وأسواق الطاقة العالمية.
