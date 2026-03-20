غوتيريش: على إيران وقف استهداف جيرانها وفتح مضيق هرمز فورًا

البلاد (بروكسل)
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوة مباشرة وملحة إلى إيران لوقف الهجمات التي تستهدف دول الجوار، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعمال العسكرية يهدد الاستقرار الإقليمي ويجر المنطقة نحو تصعيد خطير قد ينعكس على الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوتيريش لدى وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية، التي تركز على ملفات الأمن والطاقة والعلاقات الدولية في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وذكر الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف دولًا لم تكن طرفًا في النزاع تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وطالب بالوقف الفوري للاستهدافات.
وحول إغلاق مضيق هرمز، أوضح الأمين أن الإغلاق يفاقم معاناة الملايين حول العالم من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع إمدادات الطاقة، داعيًا إلى تغليب منطق القانون والدبلوماسية على منطق القوة والحر