صلاح يغيب عن مواجهة الأخضر مع المنتخب المصري

البلاد (جدة)

قال المدرب أرنه سلوت، اليوم الجمعة: إن مهاجم ليفربول المصاب محمد صلاح سيغيب عن مباراة الفريق خارج ملعبه ​أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت، وكذلك عن المباراتين الوديتين بين منتخب مصر ومنتخبي السعودية وإسبانيا المقررتين في 27 و 31 مارس الجاري.

وتسببت الإصابة في خروج صلاح من مباراة فريقه أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز ‌ليفربول 4-صفر، وذلك ‌بعدما أصر اللاعب البالغ من ​العمر ‌33 ⁠عاماً ​على تعويض ⁠إهداره لركلة جزاء بتسجيله الهدف الأخير في مباراة دور 16، ليحسم ليفربول التأهل بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وقال سلوت للصحفيين:” لن يكون متاحاً للمباراة غداً. الأمر الجيد بالنسبة لليفربول هو أننا ندخل فترة التوقف الدولي، أما الخبر السيئ لمصر فهو ⁠أنه لن يتمكن من الانضمام للمنتخب”، مشيراً إلى أن صلاح ‌يعاني من إصابة عضلية.

وأضاف:” لقد أثبت ​في الماضي قدرته على ‌التعافي أسرع من الآخرين. إنه يعتني بجسده جيداً، ‌ويمكنه العودة قبل غيره كما أظهرت التجارب السابقة. لكنْ أمامنا أسبوعان فقط قبل أن نعود للعب، ونأمل أن يتمكن من العودة خلال هذه الفترة”.

وكان من المقرر ‌أن يسافر صلاح، الذي سجل أربعة أهداف وصنع مثلها في آخر تسع ⁠مباريات ⁠له مع ليفربول، إلى برشلونة، حيث ستواجه مصر منتخب إسبانيا في مباراة كان من المخطط أن تقام أصلاً في قطر. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الخميس: إن نقل المباراة جاء بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

ويتأخر ليفربول بنقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع في سباق الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.