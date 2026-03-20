سوريا تدين الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها وتدعو لتحرك دولي لوقفه

أدانت سوريا بأشد العبارات اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في جنوب البلاد، داعيةً المجتمع الدولي إلى وضع حد لسياسات العدوان والتهديدات المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضدها وضد المنطقة بأسرها.

وعدّت وزارة الخارجية والمغتربين السورية -وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السورية اليوم-، الاعتداء الإسرائيلي الغاشم انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً سافرًا على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مبينة أن هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكّل امتدادًا واضحًا لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن سوريا تحمّل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لسياسات العدوان والتهديدات المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد سوريا وضد المنطقة بأسرها.