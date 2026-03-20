سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللأمة الإسلامية والشعب السعودي الكريم, بمناسبة حلول عيد الفطر.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: “باسمي وباسم الرياضيين كافة، أتقدم بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله-؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ الله -عز شأنه- علينا جميعًا بصيام شهر رمضان المبارك، ونحن نعيش في نعمة الأمن والأمان، في ظل الجهود المبذولة من قيادة هذا الوطن وجنوده البواسل الذين يسهرون من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم والشامخ”.
وتابع سموه: “نفخر -ولله الحمد والمنة- بما تعيشه مملكتنا من نهضة وتطور مستمر على الأصعدة كافة، في تكامل وثيق سطرته قطاعات الدولة بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، لا سيما القطاع الرياضي الذي يواصل تحقيق مستهدفاته المتماشية مع رؤية المملكة 2030؛ نظير الدعم والتمكين المستمرين من قيادتنا -أيدها الله”.
ودعا سموه في الختام بأن يحفظ الله -عز وجل- خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه وعزه.