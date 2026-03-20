سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل أهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الجمعة بديوان الإمارة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، الذين قدِموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة السعيدة، ودعا سموه الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات.

ورفع سمو أمير المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء “حفظهما الله”، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة “أعزها الله”.

ونوّه سمو أمير المنطقة الشرقية بالجهود والإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين، قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك التنظيم والدقة العالية التي سهلت للمعتمرين والزائرين أداءهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

حضر الاستقبال عددٌ من أصحاب السمو الأمراء، وقيادات المنطقة، وسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي.