“سار” تعلن نجاح خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع

البلاد (جدة)
أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نجاح خطتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان لعام 1447هـ، إذ نقل القطار أكثر من (1.12) مليون مسافر عبر (3,750) رحلة، بما يُجسد جاهزية تشغيلية متقدمة وكفاءة عالية في إدارة الحركة خلال الشهر.
وأكدت “سار” تحقيق مستويات عالية من الانضباط التشغيلي، مدعومة بدقة في مواعيد الوصول تجاوزت (99%)، ما يعكس موثوقية الخدمة وكفاءة الأداء التشغيلي خلال شهر رمضان.
وأوضحت “سار” أن الخطة التشغيلية جرى تنفيذها من قبل مشغل قطار الحرمين السريع، شركة مشروع القطار السعودي الإسباني، وفق جاهزية متكاملة، أسهمت في تحقيق انسيابية عالية في حركة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمحطات جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بما يعزز من تجربة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.
وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن ما تحقق من نجاح خلال شهر رمضان يأتي في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها المستمر على تسهيل تنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأوضح أن نجاح الخطة التشغيلية لهذا العام يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وكفاءة المنظومة التشغيلية في إدارة الحركة بكفاءة عالية، بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ويسهم في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
