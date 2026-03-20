رونالدو وكيسيه أول المهنئين من أجانب روشن بحلول عيد الفطر

قدم النجوم الأجانب المحترفون في أندية دوري روشن السعودي للمحترفين التهنئة للأمة الإسلامية والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقام الإيفواري فرانك كيسيه نجم خط وسط الأهلي بمشاركة متابعيه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة من احتفاله رفقة أسرته بالعيد معلقًا: “عيدكم مبارك”.

وحرص قائد النصر المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تقديم تهنئة عيد الفطر بنشر صورة به عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”.

وعلق “الدون” على الصورة: “عيد مبارك للجميع! أتمنى لكم يوماً مميزاً مع عائلاتكم وأحبائكم. أتمنى لكم جميعاً السلام والسعادة”.

كما قدم ناتشو فيرنانديز قائد القادسية تهنئة بحلول عيد الفطر من خلال مقطع فيديو بثه حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس” قال فيه: “هذا هوعيدي الثاني هنا أقدم خالص التهاني لنادي القادسية ولشعب المملكة العربية السعودية”.

وحرص الفرنسي كريم بنزيما على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر، حيث ظهر مهاجم الهلال في فيديو عبر حساب النادي في "سناب شات" قائلاً: "عيدكم مبارك"