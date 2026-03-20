الرياضة

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكّد إقامة بطولة كأس العالم 2026 في موعدها

صحيفة البلاد      2 / شوال / 1447 هـ      20 مارس 2026

 

البلاد (زيورخ)

أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، إقامة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في موعدها المحدد وبمشاركة جميع المنتخبات.

وأعرب إنفانتينو خلال اجتماع اليوم لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تطلّع الفيفا لمشاركة جميع المنتخبات في كأس العالم والتنافس بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

