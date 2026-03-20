رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكّد إقامة بطولة كأس العالم 2026 في موعدها

الرياضةرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكّد إقامة بطولة كأس العالم 2026 في موعدها صحيفة البلاد 2 / شوال / 1447 هـ 20 مارس 2026 البلاد (زيورخ) أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إقامة بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في موعدها المحدد وبمشاركة جميع المنتخبات. وأعرب إنفانتينو خلال اجتماع اليوم لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تطلّع الفيفا لمشاركة جميع المنتخبات في كأس العالم والتنافس بروح اللعب النظيف والاحترام المتبادل.