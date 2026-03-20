خادم الحرمين: حفظ الله أبطالنا البواسل على الثغور والحدود

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، المواطنين والمقيمين في المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يحفظ الجنود المرابطين على الثغور والحدود في مختلف القطاعات العسكرية والمدنية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في منشور عبر منصة “إكس”، عن شكره لله عز وجل على إتمام صيام وقيام شهر رمضان، سائلاً أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرفع شأنها ويعزّها.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه أمس (الخميس)، كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين في سائر البلدان بمناسبة حلول عيد الفطر لعام 1447هـ، مؤكداً أن المملكة بذلت جهوداً حثيثة لدعمِ السلامِ في العالم، ومنها ما اتخذتْه من مواقفَ تجاه الأحداثِ المؤسفة التي تمرُّ بها منطقتُنا، وذلكَ امتداداً لنهجِ المملكة الثابتِ في احتواءِ الأزمات، والحفاظِ على أمنِ واستقرارِ المنطقة والعالم.
