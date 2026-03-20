ترمب يعلن حسم المواجهة مع إيران عسكرياً ويهاجم الناتو

البلاد (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المواجهة مع إيران “حُسمت عسكرياً”، في تصريحات تصعيدية رافقتها انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي، وسط استمرار التوترات في المنطقة وتركّز الأنظار على أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب، عبر منصته تروث سوشيال، إن حلفاء حلف شمال الأطلسي رفضوا المشاركة في العمليات ضد إيران، واصفاً موقفهم بـ“الجبان”، ومؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تنسى” هذا الموقف. وأضاف أن الحلف “مجرد قوة جوفاء” من دون الدور الأميركي، منتقداً امتناع أعضائه عن المساهمة في تأمين مضيق هرمز رغم تداعياته على أسواق الطاقة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، معتبراً أنه “لم يتبق قادة يمكن التفاوض معهم” داخل إيران، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت قيادات بارزة خلال العمليات الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات خلال فعالية رسمية في البيت الأبيض، بالتزامن مع تقارير عن خيارات عسكرية إضافية تدرسها الإدارة الأميركية، من بينها خطط للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية أو فرض حصار عليها، بهدف الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، كثّفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في محيط المضيق، مع استخدام طائرات هجومية ومروحيات “أباتشي” لاستهداف زوارق إيرانية، ضمن خطة يقودها البنتاغون لتأمين الممر الملاحي الحيوي، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالمياً.

وأدت التطورات المتسارعة إلى اضطراب حركة الشحن وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية خلال العامين الأخيرين، ما أثار مخاوف اقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها، خصوصاً مع انعكاس ذلك على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

وفي خطوة موازية، وجّه ترامب بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية لحركة التجارة البحرية في الخليج، مؤكداً أن البحرية الأميركية قد تبدأ، عند الضرورة، بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في مؤشر على استعداد واشنطن لتوسيع حضورها العسكري لضمان استقرار الإمدادات العالمية.