تأهل فرايبورج وسيلتا فيجو لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

الرياضةتأهل فرايبورج وسيلتا فيجو لدور الثمانية بالدوري الأوروبي صحيفة البلاد 2 / شوال / 1447 هـ 20 مارس 2026 البلاد (جدة) صعد فريقا فرايبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وفاز فرايبورج أمس بنتيجة (5 – 1) على ضيفه فريق جينك البلجيكي، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز سيلتا فيجو بنتيجة (2 – 0) على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي. وتمكن فرايبورج من تعويض خسارته (1 – 0) أمام جينك في لقاء الذهاب، ليظفر بورقة الترشح لدور الثمانية، فيما استفاد سيلتا فيجو من تعادله (1 – 1) في ملعبه مع ليون ذهابًا.