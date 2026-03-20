تأهل فرايبورج وسيلتا فيجو لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

صحيفة البلاد      20 مارس 2026

 

صعد فريقا فرايبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفاز فرايبورج أمس بنتيجة (5 – 1) على ضيفه فريق جينك البلجيكي، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز سيلتا فيجو بنتيجة (2 – 0) على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي.

وتمكن فرايبورج من تعويض خسارته (1 – 0) أمام جينك في لقاء الذهاب، ليظفر بورقة الترشح لدور الثمانية، فيما استفاد سيلتا فيجو من تعادله (1 – 1) في ملعبه مع ليون ذهابًا.

